Избирательные участки начали свою работу в рамках досрочного голосования на выборах президента Белоруссии, передает корреспондент Mpravda.com.

Досрочное голосование пройдет с 4 по 8 августа. Избирательные участки будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

Воспользоваться правом досрочно отдать свой голос понравившемуся кандидату в президенты белорусы могут без объяснения причин, почему не придут на избирательные участки в основной день голосования 9 августа. При себе избирателю нужно иметь паспорт, который из-за ситуации с пандемией коронавируса членам участковой избирательной комиссии нужно демонстрировать в открытом виде, а не передавать в руки. Если избиратель голосует не по месту постоянной регистрации, то должен предоставить документальное подтверждение временного проживания на территории, относящейся к избирательному участку, например, договор аренды жилья.

Досрочное голосование проходит в присутствии не менее двух членов участковой комиссии и только в помещении участковой комиссии. По месту жительства избирателя оно не допускается. Проголосовать на нынешних выборах в Белоруссии, по данным ЦИК, смогут более 6,8 миллиона человек, в том числе на участках, размещенных за рубежом, — 5319 человек. Всего образованы 5767 участков для голосования, из них 44 – за границей, они будут работать в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах. Однако досрочное голосование в республике не проводится в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь в стационарных условиях.

В первый день досрочного голосования ящики для бюллетеней пломбируются или опечатываются. В период досрочного голосования ежедневно по окончании времени проведения голосования председатель или заместитель председателя участковой комиссии заклеивает прорезь для опускания бюллетеней в ящике для голосования листом бумаги, на нем ставятся подписи. Вскрытие прорези для опускания бюллетеней в ящике для голосования производится ежедневно перед началом досрочного голосования. Хранение ящика для голосования обеспечивается председателем участковой комиссии. В период досрочного голосования ежедневно составляется протокол, в котором указываются число бюллетеней, полученных участковой комиссией, число граждан, получивших бюллетени для голосования, число испорченных бюллетеней и число неиспользованных бюллетеней.

Минздрав республики из-за ситуации с коронавирусом COVID-19 выпустил рекомендации для безопасного посещения участков. В частности, в ведомстве советуют приходить в масках и перчатках, использовать собственные авторучки при заполнении документов и голосовании, в противном случае авторучку нужно каждый раз обрабатывать антисептиком. Во время перерыва в работе участка помещение, где проводится голосование, будет проветриваться, а также будет проводиться его санитарная обработка и уборка.

Выборы главы государства пройдут в республике 9 августа, в них принимают участие пять кандидатов. Это — действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, бывший депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и безработная Светлана Тихановская — супруга популярного видеоблогера Сергея Тихановского, который находится под стражей в рамках уголовных дел.