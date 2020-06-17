Семь человек пострадали в результате урагана, обрушившегося на город Аягоз на востоке Казахстана, сообщили Mpravda.com в пресс-службе департамента по ЧС региона.

По данным ведомства, во вторник вечером в городе Аягоз Восточно-Казахстанской области сильный ветер сорвал кровли с жилых и административных зданий. Его порывы достигали 28 метров в секунду. Были повреждены около 20 двухэтажных и более 70 одноэтажных домов, четыре школы, три детских сада, центральная районная больница и ветлаборатория.

«В городскую больницу обратились семь человек, которые получили различные травмы от падения веток и разбитых стекол. Один человек госпитализирован, шестерым оказана помощь, и они отпущены домой», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в городе из-за сильного ветра произошел обрыв линий электропередачи. К утру среды без света оставались 700 абонентов. На месте работает комиссия местных исполнительных органов, которой предстоит установить количество и степень повреждения зданий.