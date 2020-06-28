По меньшей мере четверо полицейских погибли в результате нападения боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ)* в провинции Дияла на востоке Ирака, сообщает иракский новостной портал Baghdadtoday со ссылкой на источник в органах безопасности.

Согласно источнику, боевики ИГ* совершили в субботу вечером нападение на КПП около деревни Абу Ханазир, в результате четверо полицейских погибли, еще двое получили ранения.

В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»* в стране, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и операции по выявлению «спящих ячеек» террористических группировок в отдельных районах.

* Запрещенная в России террористическая организация.