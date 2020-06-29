Пассажиропоток авиакомпаний РФ в мае упал на 91,3% (до 949 тыс. человек) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы перевозчиков из-за пандемии резко упали, а расходы (платежи по лизингу и кредитам, содержание парка, зарплаты) остались на прежнем уровне. По мнению экспертов, в ближайшее время авиакомпании попытаются переложить убытки на путешественников. А значит, билеты скоро подорожают.

В июле и августе российским авиакомпаниям удастся почти полностью восстановить объем перевозок, полагает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. «Летом мы можем восстановить не менее 80% авиаперевозок на внутренних линиях. И вполне вероятно, что начнется восстановление полетов на международных воздушных линиях. По крайней мере, есть осторожные прогнозы по этому поводу на середину июля», — отметил эксперт.

Между тем по факту отечественная авиаотрасль находится в глубоком кризисе. Перевозчикам катастрофически не хватает средств, и многие из них находятся на грани банкротства. Напомним, что компаниям надлежит вернуть клиентам средства за ранее приобретенные билеты — сумма может превышать 60 млрд рублей. По словам Пантелеева, это означает, что если бы все авиакомпании выполнили свои обязательства, то в одночасье оказались бы банкротами. «Сейчас все еще сохраняются риски того, что кто-то из перевозчиков может не справиться со сложившейся ситуацией», — подчеркнул он.

К этому стоит добавить неопределенные перспективы открытия сообщения с зарубежными странами для всех категорий путешественников. Как итог: выделенных ранее правительством авиаперевозчикам 23,4 млрд рублей может оказаться недостаточно для спасения отрасли.

«Темпы восстановления сектора авиаперевозок будут тесным образом связаны с эпидемиологической ситуацией в мире и готовностью как российских властей, так и властей стран — основных направлений для российских туристов снимать введенные ограничения», — говорит руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. По его словам, в ближайшие месяцы компаниям предстоит и дальше осуществлять антикризисные меры и уповать на помощь государства, без которой их ждет неизбежное банкротство.

Негативные тенденции на рынке пассажирских авиаперевозок наблюдаются не только в России. По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в этом году авиакомпании по всему миру зафиксируют убытки в $84,3 млрд, в следующем финансовый результат вновь окажется также отрицательным: минус $15,8 млрд. По мнению топ-менеджеров авиакомпаний, на полное восстановление спроса понадобится 2–3 года. Согласно опросу IATA, многие пассажиры не готовы летать до полного исчезновения угрозы COVID-19. Причем число таковых сейчас даже возросло по сравнению с пиком пандемии: в конце мая — начале июня доля таких «смелых» путешественников составила 45% против 60% в апреле.

Авиационная отрасль включена в список наиболее пострадавших от коронавируса, поэтому государство будет стараться помочь авиакомпаниям пережить сложный период, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. «Нельзя отказываться от регулярного авиасообщения с отдаленными регионами, куда россияне не могут попасть никаким другим образом. Значит, компаниям нужно будет предоставить субсидирование, но это не значит, что мелкие игроки останутся на рынке. В первую очередь это касается тех, кто успел накопить долги до кризиса или имел очень негативные финансовые показатели на протяжении ряда лет», — подчеркнул он.

В то же время старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова убеждена, что авиационная отрасль не погибнет. «Как ни крути, полеты — это самый прогрессивный вариант перемещения на дальние расстояния. Но ценники на перевозки могут существенно поменяться. Просто потому, что перевозчик, как и любой другой розничный бизнес, захочет часть своих издержек «разделить» с потребителем, то есть переложить на его плечи свои собственные расходы», — подытожила эксперт.