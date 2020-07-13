На американской военно-морской базе в Сан-Диего загорелся универсальный десантный корабль USS Bonhomme Richard, сообщило командование надводными силами ВМС США.

Сообщается, что всего пострадал 21 человек, включая 17 моряков и четверых гражданских лиц, пострадавшие находятся на лечении в местной больнице с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

В Twitter пожарного департамента города указано, что на судне также прогремел взрыв. Возгорание произошло в 8:30 (18:30 мск). Корабль находился на техническом обслуживании, экипаж составлял около тысячи человек. Вся команда покинула его, пропавших без вести нет.

По последним данным командования надводными силами ВМС США, пожар продолжается на корабле более шести часов. От горящего корабля были эвакуированы два других боевых корабля — Fitzgerald и Russell.

«Может прогореть до ватерлинии»

Глава пожарной службы Сан-Диего Колин Стоуэлл заявил CNN, что пожар на корабле может продлиться несколько дней, при этом он может сгореть до ватерлинии.

По его словам, в тушении пожара принимают участие служащие ВМС США и полицейские. Источник в Пентагоне рассказал телеканалу, что возгорание, по предварительной информации, началось на «колодезной палубе», служащей для погрузки и выхода на воду десантных катеров.

USS Bonhomme Richard

USS Bonhomme Richard — универсальный корабль класса Wasp, он был принят на службу в ВМС США в 1998 году. В составе его команды 102 офицера и более тысячи моряков. Длина судна составляет более 250 метров, водоизмещение — более 28 тысяч тонн.

Корабль оснащен зенитно-ракетными установками и взлетной палубой. Кроме военных, он способен перевозить вертолеты, катера и транспортные средства-амфибии.