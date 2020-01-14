На московских водоемах для проведения традиционных крещенских купаний организовали 37 мест. Об этом 14 января сообщается на сайте столичной мэрии.

В ведомстве уточнили, что мест для крещенских купаний в 2020 году меньше и связано это с погодными условиями. Как пишет сайт kp.ru, еще несколько лет назад их было не менее 70 в разных округах Москвы. А в прошлом году, например, работали 62 площадки.

Все эти места для купаний оборудованы безопасными подходами и спусками к воде, организованы обогреваемые раздевалки, туалеты, освещение. Помимо этого, участникам крещенских купаний бесплатно будут раздавать горячее питье. Также на прилегающей к местам купаний территории имеются парковочные места для автомобилей, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Обеспечивать безопасность и в случае необходимости оказывать медицинскую помощь будут порядка 5 тыс. человек, из которых свыше 4 тыс. полицейских, 31 медицинская бригада, 670 спасателей МЧС и волонтеров, а также 380 единиц техники.

Ориентировочное время проведения крещенских купаний — с 18:00 18 января до 18:00 19 января. В 2020 году ожидается больше участников, чем в 2019 году — больше 200 тыс. человек.

Как пишет «Москва 24», специалисты дали советы, как подготовить организм к крещенским купаниям. В частности, подготовиться к мероприятиям можно с помощью горячего душа, который избавляет от усталости и восстанавливает кровоснабжение. Также обливания холодной водой отлично помогают подготовиться к купанию.

Ранее 14 января синоптики предсказали отсутствие крещенских морозов в Москве. По прогнозам специалистов, небольшое понижение температуры, связанное с областью высокого давления, намечается со второй половины 18 января. В ночь на 19-е температура понизится до отметок около –3…–5 градусов. Дневные температуры также будут отрицательными.