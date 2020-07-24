В Сети опубликовали видео из салона авиалайнера иранской компании Mahan Air, который в небе над Сирией перехватили американские истребители F-15. В ролике видно, что пассажиров охватила паника, когда они осознали происходящее.

Кадры, опубликованные очевидцем в Twitter, напоминают сцену из фильма-катастрофы. На борту царит паника и суматоха, женщины неистово кричат из боязни, что самолет в любой момент может столкнуться с американским истребителем.

Напомним, вечером 23 июля два американских истребителя F-15 приблизились к пассажирскому самолету авиакомпании Mahan Air, следовавшему из Тегерана в Бейрут. Инцидент произошел в районе Эт-Танф над территорией Сирии, где расположены американские войска.

Во избежание столкновения с F-15 иранскому лайнеру пришлось быстро сменить высоту и совершить экстренную посадку. Из-за этих маневров несколько человек, включая членов экипажа, получили травмы.

В Пентагоне заявили, что перехват проводился с учетом международных норм на безопасном расстоянии. Иранские власти в свою очередь пообещали принять необходимые политические и правовые меры в ответ на инцидент.