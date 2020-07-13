Оно очень пристально следило за оленями.

Жительница Миннесоты Стефани Гиббсон увидела недалеко от своего дома странное существо, которое напоминало мастера Йоду из «Звездных войн», пишет Tag24.

На своей странице в фейсбуке девушка написала, что объект пристально наблюдал за оленями в парке и иногда смотрел в ее сторону. При этом «Йода» все время находился на одном и том же месте.

«Я и мои дети видели какое-то странное существо, которое следило за оленями. И да, оно двигало головой и ушами, это был не пень», — написала Стефани.

В комментариях к посту люди назвали увиденное чем-то похожим на Йоду, другие вспомнили про древнеегипетскую богиню Бастет с кошачьей головой. Также были предположение, что Стефани просто сняла какую-то большую кошку.