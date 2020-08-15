Бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция, повесили на входе в здание Белтелерадиокомпании, объединяющей государственные телеканалы, передает корреспондент Mpravda.com.

Флаг поместили перед дверью протестующие. Охранник пытался снять его, но протестующие ему помешали.

Недавно в Белтелерадиокомпании прошла встреча коллектива с пресс-секретарем президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой. Сотрудники рассказали, что на встрече, в частности, поднимали вопрос освещения протестов после выборов в Белоруссии, когда тысячи людей были задержаны.

По мнению одних, на встрече удалось найти компромисс, другие утверждают, что представители власти высказались за необходимость провести еще одну встречу по вопросам освещения событий в стране. Несколько человек сообщили журналистам, что приняли решение об увольнении из Белтелерадиокомпании.