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Специальные посты для дезинфекции приезжающих автомобилей могут появиться на въездах в Уфу.

С таким предложением выступил мэр города Ульфат Мустафин. По его словам, в Уфу продолжаются поставки товаров из других регионов, что создаёт опасность занесения в город коронавирусной инфекции, передаёт РИА Новости.

Надо выставить посты при въезде в город и дезинфицировать автомобили, то же самое сделать на железнодорожном вокзале, выставить посты и обрабатывать объекты, — заявил он.

Всего в Республике Башкортостан к 3 апреля выявлено 10 случаев заражения коронавирусом. На данный момент в медучреждениях находятся восемь таких пациентов, двое уже успешно прошли курс лечения и покинули больницы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что за последние сутки из больницы в Коммунарке были выписаны 25 пациентов, излечившихся от подтверждённого заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 3 апреля на своей странице в социальной сети рассказал главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.

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