Четыре человека получили ранения при стрельбе в американском городе Лос-Анджелес, двое в критическом состоянии, сообщает пожарная служба города.

«Пожарный департамент Лос-Анджелеса получил информацию о стрельбе. Было обнаружено трое раненых взрослых, им оказали помощь и доставили в местные больницы», — говорится в заявлении.

#BREAKING: LAPD is responding to a large party taking place at a Beverly Crest mansion https://t.co/KlGCwYdSaN pic.twitter.com/YA8sy25w0k — CBS Los Angeles (@CBSLA) August 4, 2020

Пожарные отметили, что двое находятся в критическом состоянии, третий пострадавший – в тяжелом.

Также ранен был еще один человек, который убегал с места происшествия. У него ранено запястье, увечье нанесено не из огнестрельного оружия.

По информации местного телеканала CBS Los Angeles, по этому адресу проходила вечеринка, которую организовал игрок Национальной футбольной лиги США. В большом особняке собрались несколько десятков человек. Собираться в большие группы в городе запрещено из-за ситуации с коронавирусом. На место прибыли полицейские.