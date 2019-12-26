Следователи в Свердловской области возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении 15-летнего школьника за нападение на учительницу. Об этом 26 декабря сообщается на сайте регионального СУ СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел утром в среду, 25 декабря, в Екатеринбурге. 15-летний ученик школы причинил учительнице телесные повреждения молотком «из личной неприязни». Женщина смогла оказать ему активное сопротивление. По информации следователей, в настоящее время ее жизни и здоровью ничто не угрожает, отмечает RT.

Следователи проводят опрос участников и свидетелей произошедшего конфликта, изучают характеристики в отношении семьи, в которой воспитывается подросток. Также планируется провести ряд мероприятий, направленных на выяснение причин конфликта.

Как сообщает телеканал «360», нападение могло быть местью школьника за плохие оценки. Оказалось, что подростка якобы не хотели допускать до ОГЭ из-за плохой успеваемости. По словам директора школы, где работает учительница, мальчик всегда был неконфликтным и спокойным, а педагог — настоящий профессионал. Женщина отработала в этой школе около 30 лет. Как сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник, девятиклассник состоял на учете у психиатра, в данный момент он находится в психиатрической больнице. По данным издания, в ходе допроса подросток заявил, что планировал убить педагога. Для этого он вооружился молотком и ножом, которые изъяли правоохранители. Он также знал маршрут передвижения своей учительницы.