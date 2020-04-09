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Российская семья с тремя детьми, пытаясь спастись от коронавируса, решила спрятаться в лесу, сообщает «Комсомольская правда». Отшельники пробыли в самоизоляции на природе всего один день. Из леса из забрали полицейские.

Инцидент произошел в городе Артемовский Свердловской области. 6 апреля местная жительница заявила в полицию о безвестном исчезновении своего брата, который взял с собой в лес жену и троих детей. На поиски семьи отправились лесничие, правоохранители и сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних. Отшельников удалось оперативно найти.

Глава семьи пояснил полицейским, что решил увести своих родных в лес, чтобы избежать возможности заражения коронавирусом. При этом он запасся продуктами питания, но жилья для жены и детей заранее не приготовил: всем пятерым пришлось ночевать под открытым небом на ветках.

Ранее, как сообщал «Рамблер», журналисты французского издания La Croix написали статью о том, что россияне в большинстве своем спасаются от вируса на дачах.

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