В Тобольске напротив общеобразовательной школы появился рекламный плакат, приглашающий горожан посетить стриптиз-бар, сообщает Ura.ru. Местные жители разошлись в оценках поступка маркетологов, журналисты попросили УФАС прокомментировать ситуацию.

Фотография с рекламой заведения под названием «Rasputin» недавно появилась в одном из тобольских пабликов в соцсети «Вконтакте». На снимке — плакат с изображением Григория Распутина. На нем указано время работы стрип-холла — с 22.00 до 04.00. При этом маркетологи отмечают, что в заведении работают «только молодые и красивые девушки».

«Реклама стриптиза рядом со школами в Тобольске не нарушает закон?» — поинтересовался автор поста, призвав бизнесменов «хотя бы» снять плакат.

В обсуждении инцидента некоторые местные жители не увидели ничего предосудительного в такой рекламе. По их мнению, стриптиз-бар начинает работать тогда, когда все школьники уже находятся по домам.

Журналисты отправили в местное управление УФАС письмо с просьбой прокомментировать ситуацию. В надзорном ведомстве взяли паузу для тщательного изучения вопроса.

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