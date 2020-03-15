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Заслуженная артистка, дрессировщица Марица Запашная на арене магнитогорского цирка заявила о «беспределе», который творится в Росгосцирке. Она утверждает, что руководитель организации получает зарплату в 800 тысяч рублей, при этом от нее требует снять с довольствия животных.

«Возглавляет [назначен временно исполняющим обязанности гендиректора ФКП «Росгосцирк»] гражданин [Владимир] Шемякин. Человек — не понимающий и ненавидящий цирк», — заявляет со сцены Запашная, ее цитирует Telegram-канал LifeShot.

Дрессировщица поделилась, что от дирекции цирка ей пришло письмо, в котором требуется с 1 апреля снять с довольствия 10 кавказских овчарок.

«Человек выгоняет просто животных на улицу, — заявляет Запашная.

Далее она говорит о сокращениях среди артистов цирка. — При зарплате директора в 800 000 в месяц, зарплаты у некоторых артистов составляют 14-17 тысяч в месяц без надбавок». По ее словам цирк не развивается, при этом растет штат чиновников, на которых тратится до 300 млн рублей.

«Этот беспредел надо заканчивать!» — заявляет дрессировщица.

URA.RU сообщало, что в январе 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении директора магнитогорского цирка Олега Хотима, подозреваемого в коррупции. Речь шла о контракте на автоперевозку животных одного из аттракционов, чьи гастроли планировались на Южном Урале, из Магнитогорска в Новосибирск.

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