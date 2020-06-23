Три человека погибли и более 10 тысяч были эвакуированы из-за вызванных сильными ливнями наводнений в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что наводнения особенно сильно бушевали в уездах Тунцзы и Яньхэ. Сильные потоки воды снесли дома некоторых жителей Тунцзы, трое из них погибли. Местные власти уже выделили 2 миллиона юаней (примерно 283 тысячи долларов) в качестве помощи, предоставили временные палатки и одежду.

Сильные ливни лили с утра понедельника до ранних часов вторника в большинстве уездов, городов и округов провинции Гуйчжоу. Власти объявили о погодной опасности на 86,4% территории провинции. Метеорологи прогнозируют, что дожди могут продолжиться.