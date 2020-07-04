На юго-западе Японии в префектуре Кумамото люди, ищущие спасения от затопления на крышах своих домов, просят о помощи в Twitter, сообщает телеканал NHK.

Сообщения стали поступать с утра субботы. Люди просят о помощи, сообщают о себе и родственниках, вынужденных из-за затопления искать спасения на крышах. Только в небольшом городе Хитоёси таких сообщений насчитывается более 10. Среди потерпевших есть семьи с грудными детьми. В пожарную охрану города, которая в Японии традиционно выполняет и функции службы спасения, утром в субботу поступило более 100 сообщений с просьбой о помощи, так как люди в затопленных домах оказались заблокированы.

На юго-западе Японии в префектурах Кумамото и Кагосима объявлена эвакуация для 200 тысяч человек. Поступает информация о разливах рек, затоплениях и оползнях, снесенных водой домах и мостах.