Один турецкий военнослужащий погиб и один получил ранения в юго-восточной провинции Хаккари при обстреле с территории Ирана, сообщило минобороны Турции.

«В ходе разведывательных и наблюдательных мероприятий 23 июня в пограничном районе Юксекова провинции Хаккари в результате обстрела со стороны Ирана были ранены два наших боевых товарища. Одного из них не удалось спасти», — говорится в сообщении.

В среду иракское информационное агентство Shafaq со ссылкой на источники в местной администрации сообщило, что иранская артиллерия обстреляла деревню в провинции Эрбиль на территории автономного района Иракский Курдистан. Ранее министерство обороны Турции сообщило о начале новой операции «Коготь тигра» против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории иракского региона Хафтанин.