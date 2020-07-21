Вертолет вооруженных сил Колумбии пропал на юго-востоке страны, сообщило военное командование.

«С трех часов утра (11.00 мск) во вторник пропала связь с вертолетом UH-60 Black Hawk, который участвовал в операции по воздушной поддержке в районе города Миту в департаменте Ваупес», — говорится в заявлении.

Согласно данным командования дивизиона штурмовой авиации колумбийских ВС, на борту вертолета находились шесть человек, в том числе командир воздушного судна в звании майора и его помощник в звании капитана.

В регионе приведены в действие необходимые протоколы для развертывания поисково-спасательной операции.