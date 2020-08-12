Случай сибирской язвы подтвержден в Одесской области, передает в среду Центр общественного здоровья минздрава Украины.

Сообщается, что в июле в Одесский областной лабораторный центр поступило сообщение о подозрении сибирской язвы. При проведении эпидрасследования установлено, что 3 августа у больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву. За медицинской помощью не обращался. Больной занимается скупкой животных для последующей перепродажи.

«Только 7 августа 2020 больной обратился к семейному врачу. 11 августа референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины методом ПЦР выделила ДНК сибирской язвы», — сообщила пресс-служба в Facebook.

Сообщается, что специалисты областного лабораторного центра и Госпродпотребслужбы принимают необходимые меры по недопущению распространения заболевания. Организовано медицинское наблюдение за контактными, проведение полного комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий в очаге.

В минздраве напомнили, что «сибирка» не передается от человека к человеку.

Заражение человека сибирской язвой возникает вследствие проникновения возбудителя через поврежденную кожу или слизистые оболочки при уходе за больными животными, при обработке туш, снятии кожи и захоронении трупов погибших животных, при контакте с различными видами сырья, полученного от больных животных, при употреблении в пищу мяса больных животных, а также через укусы кровососущих насекомых.