Прокуратура южного мексиканского штата Чиапас в Мексике сообщила о раскрытии сети торговцев людьми, в ходе обысков в жилом доме из плена спасли 23 детей в возрасте от 3 месяцев до 15 лет.

«Сотрудники прокуратуры по борьбе с торговлей людьми провели обыск в доме в районе Тласкала в Сан-Кристобаль-де-лас-Касас и спасли 23 несовершеннолетних, среди них трое детей в возрасте 3 месяцев, 12 месяцев, 20 месяцев, остальным от 2 до 15 лет», — говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Прокуратура сообщила о задержании трех женщин, которых обвиняют в торговле людьми и принуждении к труду, расследование дела продолжается.

По данным следствия, несовершеннолетние были вынуждены продавать изделия кустарного промысла в центре города в результате физического и психологического насилия. Врачи после обследований указали на недоедание и общее неудовлетворительное состояние детей.