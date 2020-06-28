Сегодня на Троекуровском кладбище был установлен памятник футболисту московского «Спартака» Федору Черенкову. Человек-легенда, являющийся рекордсменом столичного клуба по количеству матчей (494), ушел из жизни 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.

«Была проведена очень большая работа, — приводит слова бывшего полузащитника «Спартака» Сергея Шавло sport24. — Мы ездили в академию, искали игрока, типаж которого похож на Федора. Эта работа вызывает восхищение у ветеранов, которые играли с Федором.

Были и большие проблемы, потому что первый архитектор, который должен был возводить памятник, взял и обманул. К счастью, дочь Федора, Анастасия нашла Наталью Опиок. К сожалению, команда сегодня не смогла приехать. Скоро игра с ЦСКА, и мало ли чего может случиться».

28 июня на Троекуровском кладбище был открыт памятник легендарному футболисту «Спартака» Федору Черенкову. pic.twitter.com/g9A4ab25iI — Фратрия (@fratria) June 28, 2020

В составе столичного клуба Черенков трижды становился чемпионом СССР и один раз выигрывал чемпионат России. В 1983 и 1989 годах признавался лучшим футболистом СССР. За столичный клуб он забил 121 мяч — больше только у Никиты Симоняна (160), Сергея Родионова (153) и Галимзяна Хусаинова (129).