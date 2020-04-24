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30 апреля состоится второй антикризисный Synergy Online Forum, на котором китайские врачи расскажут об опыте борьбы с коронавирусом. Предположительно зрителями онлайн-мероприятия станут 15 тысяч человек из России и СНГ.

На панельной сессии «Опыт Китая» врачи расскажут о главных симптомах коронавируса, мерах предосторожности, правилах нахождения дома и на улице, а также об опыте лечения вируса и методах китайской медицины в борьбе с пандемией. Китайские специалисты уверены, что в сложившейся ситуации нет места панике, но есть место здоровой энергии и заботе о себе.

«Не паникуйте! В традиционной китайской медицине говорят, что правильная энергия ци заключена внутри нас, куда дурное не может проникнуть. Поэтому сейчас для каждого из нас важно обеспечивать свой организм прежде всего этой правильной энергией и не допустить болезни», — заверил доктор Чжан Байхуа из Института традиционной китайской фармацевтики провинции Хэйлунцзян.

Его коллегами по панельной сессии станут ведущие специалисты китайской медицины:

руководитель Института Центра по профилактике и контролю заболеваний провинции Хэйлунцзян Син Цжифэн; директор департамента респираторной медицины второго филиала больницы Харбинского медицинского университета, профессор Ву Сяомэй; директор инфекционной больницы Хэйлунцзяна Ван Кайли; старший врач поликлиники №1 при Харбинском медицинском университете Чжао Минъянь.

Другими основными темами онлайн-форума станут антикризисные меры, эффективные стратегии выживания в новом мире после пандемии, глобальный переход в онлайн в рамках построения новых бизнес-моделей, а также трансформация жизни и поведения людей.

Хедлайнером онлайн-мероприятия станет Ицхак Адизес — ведущий мировой эксперт в области повышения эффективности ведения бизнеса и автор знаменитой теории о жизненных циклах компаний. Он и еще более 50 экспертов обсудят кризис и эффективные стратегии выживания в новом мире.

«Если у вас проблемы, не волнуйтесь. Это значит, что вы в хорошей компании, среди живых. Если же вы убеждены, что у вас всё замечательно, то ваша главная проблема в том, что вы не осознаёте свои проблемы. Эта цитата как никогда работает в кризис! Главное — осознать проблемы и начать их решать, а не надеяться, что они испарятся», — отмечает Адизес.

30 апреля на онлайн-форуме также выступят: бизнес-тренер и общественный деятель Ирина Хакамада; сооснователь и управляющий директор Lamoda Group Буркхард Биндер; автор супер-бестселлеров «45 татуировок менеджера» Максим Батырев; генеральный директор MEGOGO Россия Виктор Чеканов; аналитик по потребительскому рынку, розничным сетям и недвижимости Алексей Кривошапко; генеральный директор Nike, Россия / ЕврАЗЭС, Андрей Кришнев; сооснователь CarPrice, инвестор Forbes 30 under 30 Эдуард Гуринович и многие другие.

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