Акция «Обними Россию» прошла в Ставрополе в День государственного флага. Несколько сотен человек собрались у светомузыкального фонтана «Россия» на площади имени Святого князя Владимира, вокруг которого волонтеры растянули 50-метровые полотна в цветах триколора, и исполнили гимн страны.

«Волонтеры и просто активные горожане вынесли полотнища ткани белого, синего и красного цветов длиной по 50 метров каждое и обогнули фонтан. А после стартовало светодинамическое шоу. Всем желающим раздавали ленточки оттенков российского флага», — сообщили журналистам в пресс-службе администрации муниципалитета.

Чуть раньше на фасаде здания спортивного клуба на этой же площади разместили флаг на 160 кв. м, а здания учреждений и жилых домов города украшали в этот день 20 тыс. триколоров.

Онлайн-флешмоб и ретропробег

Праздничные акции в субботу прошли онлайн и офлайн во всех районах Ставропольского края, были организованы интернет-викторины, спортивные соревнования, флешмобы, концерты и выставки. Так, в курортном Кисловодске сотрудники комитета по культуре и работники учреждений культуры города развернули 25-метровый триколор у Детской музыкальной школы им С. В. Рахманинова и на Курортном бульваре, сообщили в администрации города.

View this post on Instagram 3-колор на 30'Ке! Мероприятия отменены, но наш флаг все-таки "проплыл" над нашим отремонтированным Курортным озером! A post shared by Евгений Моисеев (@moiseev.eugene) on Aug 22, 2020 at 5:10am PDT

В Железноводске триколор составили из воздушных шаров. «На создание ушло 2 472 белых, синих и красных воздушных шара и более 80 баллонов гелия. Флаг получился размером 5 метров в длину и 3 метра в высоту. Мы его установили на специальном плоту в центре нашего Курортного озера», — цитирует пресс-служба администрации главу города Евгения Моисеева.

В Нефтекумском городском округе организовали онлайн-флешмоб «Наш флаг — наша гордость»: в социальных сетях под хэштегом опубликовали записи, на которых дети читают стихи о символе РФ. В Георгиевском городском округе родители воспитанников детского сада «Мишутка» провели праздничный велозабег, сообщается на странице администрации округа в Instagram.

В Петровском городском округе к празднованию присоединились представители байкерского клуба «Белый волк» — колонна мотоциклистов проехала по улицам Светлограда с триколорами. А волонтеры округа и сотрудники молодежного центра «Импульс» раздали около тысячи ленточек в цветах российского флага.

Автопробег пожарной, в том числе ретротехники по городам Кисловодск, Ессентуки, Иноземцево организовали и сотрудники краевого управления МЧС. «Маршрут движения в общей сложности составил более 50 км, — сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю. — В каждой точке маршрута сотрудники МЧС России предоставили возможность поближе ознакомиться с техникой, многие образцы которой можно увидеть на сегодняшний день только в музеях».

22 августа отмечается День государственного флага России в соответствии с указом президента РФ от 20 августа 1994 года «в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага».