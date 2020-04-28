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Еще два человека с коронавирусом за сутки скончались на Ставрополье, общее число смертей достигло девяти, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

«За минувший день в нашем крае умерли еще два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Искренние соболезнования родным и близким», — написал Владимиров в Instagram.

По его словам, за всё время в Ставропольском крае зарегистрировано уже 491 случай заболевания, в том числе 45 детей. В понедельник губернатор сообщал о 453 случаях.

«В тяжелом состоянии находятся 14 человек. В состоянии средней степени тяжести остаются 92. Выздоровело 79. К сожалению, девятерых не удалось спасти», — добавил глава края.

Отмечается, что случаи заболевания коронавирусом отмечены уже на всех территориях края, кроме Апанасенковского и Труновского районов.

«Сегодня Радоница. Рассчитываю, что в этот день — официальный выходной в нашем крае — вы остаётесь дома. Я прошу вас соблюдать все рекомендации и правила — ради вашей безопасности и вашего здоровья. Пожалуйста, останьтесь дома. Берегите себя», — отметил Владимиров.

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