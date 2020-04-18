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Третий пациент с коронавирусной инфекцией скончался на Ставрополье, состояние женщины было тяжелым, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, в нашем крае скончался ещё один человек с коронавирусной инфекцией. Состояние пациентки было тяжёлым, медики боролись за её жизнь до конца, но не смогли предотвратить трагедию. Самые глубокие соболезнования родным погибшей», — написал Владимиров в Instagram.

По его словам, этот трагичный случай — печальное напоминание, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается серьезной.

«За минувший день мы получили «рекордный» прирост подтверждений — диагноз поставлен ещё для 54 человек. Таким образом, за всё время в Ставропольском крае зарегистрировано 209 случаев заболевания, в том числе у 25 детей. Состояние 8 пациентов оценивается как тяжёлое, 35 человек — в средней степени тяжести, 26 пациентов уже выздоровели. К глубокому сожалению, троих спасти не удалось», — добавил глава края.

Он отметил, что сдержать распространение инфекции трудно. "Уверен, что положение было бы существенно легче, если бы все относились ответственно к соблюдению ограничительных мер, режима самоизоляции", — добавил Владимиров.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 2,1 миллиона случаев заражения, почти 140 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет более 32 тысяч человек, всего скончались от болезни 273 человека, выздоровели 2590.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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