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Десятый пациент с коронавирусной инфекцией скончался на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Эпидемия на ставропольской земле, к сожалению, продолжает уносить жизни людей. Минувший день принес скорбь еще одной утраты — в крае скончался десятый по счету пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Мои соболезнования родным», — написал Владимиров в Instagram.

По его словам, болезнь опасна, однако ее распространение сдерживается и не приобретает массового, взрывного характера.

«За сутки число заболевших выросло на 28, всего у нас 519 подтвержденных случаев, в том числе 48 — у детей. В тяжелом состоянии находятся 16 пациентов, 104 — средней тяжести. Выздоровели 81 человек», — ответил губернатор.

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