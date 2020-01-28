Специальный флаг и Знамя Победы подняли на российской антарктической станции «Беллинсгаузен» в честь 200-летия открытия Антарктиды. Об этом во вторник, 28 января, сообщает «РИА Новости».

В ходе телемоста между Москвой и Антарктидой по случаю юбилейной даты первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов заявил, что Россия по праву гордится великим открытием.

«Подарив всему миру новый южный континент, мы ответственно выполняем взятые на себя международные обязательства по сохранению этой суровой, но уязвимой белой земли», — приводит слова Белоусова RT.

По словам министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, в настоящее время в Антарктиде несут службу сотрудники 64-й зимовочной и 65-й сезонной российской экспедиции. Ежегодно туда отправляется более 200 ученых.

Коллег также поздравляли помощник президента России Игорь Левитин и специальный представитель президента по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров. Приветствие и поздравление участникам Российской антарктической экспедиции направил и президент России Владимир Путин, пишет REGNUM.

Как отмечает телеканал «360», своеобразно решил отметить юбилей экстремальный спортсмен Льюис Пью. Он совершил экстремальный заплыв. Температура воздуха в тот день составляла -15 градусов по Цельсию, а температура воды — около ноля. По словам Пью, он «никогда не видел ничего более впечатляющего» и «это было равно прекрасно и равно ужасно». Своим поступком спортсмен решил привлечь внимание СМИ и политиков к изменению климата на планете.

Антарктида была открыта мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым 16 (28 по новому стилю) января 1820 года. Ледник, который они увидели первым, сейчас носит имя Беллинсгаузена.