Зверька выпустили на волю.

Недалеко от города Голд-Кост (штат Квинсленд, Австралия) коала забрела на склад, пишет UPI.

Коалу нашли работники местной светотехнической компании. Зверька назвали Луми. Он вел себя спокойно и дал себя сфотографировать. Снимок с необычным гостем выставили в соцсети с подписью: «Когда мы говорим “Сделано в Австралии”, мы имеем в виду это! Наш маленький гость отлично проводит время на складе в Аквалуме».

Рабочие вызвали на место ветеринаров. При осмотре у Луми не нашли никаких травм, животное выпустили на волю.