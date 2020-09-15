Участники шоу «Спаси свою любовь» продолжают бороться за место в эфире. Даже Марину Африкантову, которая всегда отличалась спокойствием, удалось вывести на эмоции. Супруг Марины Роман Капаклы тоже не может сдерживать себя, вступая в конфликты с окружающими участниками.



Из обсуждений эфира «Бородина против Бузовой» от 14 сентября 2020 года стало понятно, что Капаклы не смог запугать супругов Дмитренко и уговорить их изменить своё мнение. Оля с Димой указали Марине с Ромой, что те не могут дать путных советов таким взрослым состоявшимся парам с детьми, как супруги Дмитренко.



Многие зрители солидарны с мнением Дмитренко, ведь у Африкантовой и Капаклы на самом деле нет большого опыта семейной жизни. Вне проекта свои отношения строить они пока не пробовали, чего не скажешь об Ольге с Дмитрием. Возможно, слова Дмитренко поспособствовали тому, что Марину Африкантову и Романа Капаклы номинировали на вылет из проекта вместе с двумя другими парами, а именно с семьёй Иванченко и Задойновыми.