Телеведущая Елена Малышева поделилась рекомендациями, как сохранить фигуру после праздников.

В программе «Жить здорово» Малышева посоветовала наливать в бокалы воду и «подкрашивать» ее вином, чтобы не привлекать внимания других участников застолья.

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Также телеведущая рекомендовала отказаться от жирных блюд с новогоднего стола.

Одна из участниц программы посоветовала разделять еду на тарелке и уделять не менее половины пространства салату.

Среди прочего, худеющим рекомендовали жевательную резинку и лед, который нужно грызть, чтобы снизить чувство голода.

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