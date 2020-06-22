По меньшей мере пять человек погибли в результате вызванного проливными дождями наводнения в провинции Бурса на северо-западе Турции, сообщили местные власти.

Отмечается, что в результате схода селя в районе Кестель провинции Бурса погибли женщина-инвалид и четверо членов одной семьи, в том числе ребенок. Спасатели продолжают поиски одного человека, пропавшего без вести.

Наводнение нанесло значительный ущерб инфраструктуре района, повреждены автодороги, ведется их восстановление. В район стихийного бедствия прибыл глава МВД Турции Сулейман Сойлу, который руководит работами по ликвидации его последствий.