Три мирных жителя, включая ребенка, погибли в результате подрыва придорожного фугаса на северо-западе Афганистана в провинции Бадгис, сообщил РИА новости представитель местной власти.

По словам главы уезда Аб-Камари Худайда Тайяба, инцидент произошел на автостраде между городом Калайи-Нау и уездом Аб-Камари.

«Мина была установлена талибами для нападения на силы службы безопасности. И ребенок, и женщина, и мужчина были на мотоцикле, и все трое были убиты», — заявил Тайяб.

Члены радикального движения «Талибан» пока не прокомментировали этот инцидент.