На Сейшелах разработали систему сертификации, чтобы обеспечить безопасность туристов во время отдыха на островах, сообщает Travel Daily News.

Специально разработанный знак с зеленой галочкой, позволит гостям узнать предприятия, которые применяют протоколы здравоохранения и гигиены, установленные местным органом общественного здравоохранения. Сертификаты выдаются департаментом туризма.

Требования к предприятиям включают строгие санитарные нормы и отраслевой этикет, обязательный для работы с туристами.

Гостям, планирующим провести отпуск на Сейшельских островах, рекомендуется бронировать проживание и досуг у сертифицированных поставщиков услуг.

На сегодняшний день 204 компании — объекты размещения, рестораны, туроператоры, экскурсионные и транспортные компании — получили знак Safe Tourism Certification label.