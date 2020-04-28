Находясь на самоизоляции, россияне в три раза чаще стали покупать шоколад в сравнении со значениями 2019 года и прошедшего февраля. Об этом свидетельствуют данные интернет-площадок, оказавшиеся в распоряжении «Известий» во вторник, 28 апреля.

По данным онлайн-магазина Wildberries, в числе самых популярных сладостей у жителей России оказались кексы. По сравнению с февралем в первые три недели апреля россияне стали заказывать этот товар в три раза чаще. Таких же показателей достигли продажи жидкой карамели и козинаков.

«С 1 по 20 апреля наибольшие темпы роста относительно средних показателей в период стабильного спроса в 2019 году показал шоколад — продажи выросли почти в 3,5 раза», — рассказала директор по развитию бизнеса в Ozon Елена Шульгина.

В два раза популярнее стали также зефир, вафли и сладкий пакетированный сок.

Другой тенденцией стал рост продаж чая и кофе. Эксперты аналитического центра Delivery Club рассказали «Известиям», что доля заказов, в составе которых присутствовали кофейные напитки, за последний месяц выросла вдвое.

Среди новых привычек россиян — заказ фастфуда и готовой еды на дом. По данным компании «Сбермаркет», спрос на еду быстрого приготовления вырос почти в четыре раза. В DeliveryClub также отметили, что, пользователи всё чаще заказывают доставку готовой еды в будни, хотя прежде старались баловать себя ей лишь в выходные

«В среднем за последние два месяца количество позиций в заказе выросло на 19% вне зависимости от дня недели», — заявили в пресс-службе ресторана быстрого питания KFC.

Диетологи предупреждают, что ближайшими последствиями таких пристрастий станут ожирение и дерматит.

«Если россияне продолжат в том же духе употреблять в пищу сладкие и жирные продукты в условиях отсутствия занятий спортом, проблем не избежать», — сообщил врач-эндокринолог, нутрициолог Алексей Калинчев.

По его словам, чрезмерное употребление насыщенных жиров и простых углеводов может привести к развитию избыточной массы тела и ожирения. Эксперт заявил, что смена привычек питания обусловлена попытками снять стресс, так как во время употребления вкусной пищи вырабатываются гормоны радости. Врач предложил домашние тренировки в качестве альтернативы для снятия стресса, так как они тоже способны облегчить морально напряжение. При этом, по данным опроса проекта Дом Mail.ru, только 10% россиян после окончания карантина планируют пойти в спортзал.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 29 апреля.