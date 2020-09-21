Возможно, кастинг-служба телепроекта «Дом-2» плохо проверяет своих участников, но недавно всплыла информация, что на одном из сайтов с интимными услугами размещена анкета блондинки Екатерины Скалон.



Уже несколько участниц приходило на проект, чтобы засветиться и в дальнейшем увеличить ценник на свои услуги в интимной сфере. Похоже, что Екатерина Скалон не стала исключением. Анкету девушки обнаружили на одном из украинских сайтов с указанием параметров и предоставляемых услуг, с фотографиями и другими данными.



Примечательно, что в последние разы Катя заходила на сайт в то время, когда ещё была в отношениях с Владом Ивановым. Некоторые подозревают, что девушка специально пришла на телепроект, чтобы увеличить количество своих клиентов и поднять стоимость интим-услуг. Екатерина пока не прокомментировала появившиеся слухи в свой адрес, но становится очевидным, что организаторы проекта посветят данной теме несколько эфиров шоу «Бородина против Бузовой».