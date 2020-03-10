Торжественная встреча символа акции "Эстафета Победы", приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в Южно-Сахалинске. В церемонии приняли участие около 100 человек, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, представители силовых ведомств и властей, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Сахалинской области.

В РФ в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Чтобы увековечить память о подвигах воинов-пограничников в годы войны, командование Пограничных войск России инициировало проведение по всей России и странам СНГ международной акции "Эстафета Победы". Старт акции дан в феврале в Мурманске, у памятника пограничникам Арктики на Кольской земле, где нацисты в 1941 году не смогли перейти границу, и у стен Брестской крепости, защитники которой первыми приняли удар врага.

«Сегодня мы приняли символ «Эстафеты победы» в музейно-мемориальном комплексе «Победа». В церемонии принял участие губернатор Сахалинской области [Валерий Лимаренко], представители силовых ведомств, ветераны Великой Отечественной войны, а также молодежь», — уточнили в пресс-службе, добавив, что участниками мероприятия стали около 100 человек.

"Эстафета Победы" — важное напоминание о том, что мы всегда будем защищать рубежи нашей страны. Вдвойне символично, что эта международная акция проходит именно на нашей земле, где завершилась Вторая мировая война", — сказал Лимаренко на церемонии.

В Сахалинскую область символ акции — миниатюрный пограничный столб — прибыл, пройдя по северному пути из Мурманска через Москву, Анадырь и Петропавловск-Камчатский. В среду "Эстафету Победы" примут в Невельске, после — в Холмске, Корсакове и Озерском. А 15 марта она вернется в Южно-Сахалинск. В течение всего дня на символ международной акции смогут посмотреть посетители музейно-мемориального комплекса "Победа". Далее он отправится в Приморский край.

Всего за время проведения акции пограничникам предстоит преодолеть свыше 60 тыс. км вдоль границ России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Завершится торжественное шествие 28 мая в Александровском саду в Москве у могилы Неизвестного Солдата в День пограничника.

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