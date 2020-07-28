Сахалинские рыбаки спасли от страшной участи маленького медвежонка, запутавшегося в неводе на берегу Охотского моря. Видео спасательной информации опубликовал портал sakhalin.info со ссылкой телеграм-канал «ЧП Сахалин».

Мужчины, вооружившись ножами и, проявив сноровку, за пять минут порезали собственные сети и освободили детеныша. Медвежонок не покалечился и побежал резвиться вдоль берега, где была его мама — неизвестно.

На память своим спасателям он оставил несколько царапин укусов и испорченное имущество.