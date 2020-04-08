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Первую выплату произвели из фонда взаимопомощи в Сахалинской области. Получателем стала преподаватель детского центра «Универик» Анна Мельникова.

"Касса взаимопомощи" создана по инициативе главы региона.

— Все работающие сахалинцы и курильчане должны получить зарплату за март и за апрель. Чтобы работодатели могли выполнить свои обязательства перед сотрудниками, банки выдают беспроцентные кредиты, — отметил губернатор Валерий Лимаренко. — Если работодатели не смогут обеспечить этого, граждане будут получать средства из «кассы взаимопомощи».

Благотворительный фонд помощи жителям региона, которые столкнулись с экономическими трудностями из-за пандемии коронавируса, сформирован за счет взносов крупных бизнесменов, представителей органов власти и общественных организаций. По расчетам властей, он достигнет почти 500 миллионов рублей. этого, по словам Лимаренко, хватит, чтобы рассчитаться с островитянами за март.

Как сообщили в правительстве Сахалинской области, финансовую помощь — до 25 тысяч рублей — оказывают островитянам, которые потеряли работу или временно не получают зарплату из-за эпидемиологической ситуации. Подать заявление в фонд можно через областное министерство социальной защиты. В области около 16 тысяч человек работают на предприятиях, которые пострадали в условиях пандемии.

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