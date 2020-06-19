Самостоятельно вылечить разболевшееся горло или зуб смогут теперь российские члены Международной космической станции при помощи специальной компьютерной программы и прилагаемой к ней медицинской укладке с лекарственными средствами. Ученые Института медико-биологических проблем РАН запустили на С многолетний эксперимент «ЛОР». Подробности рассказала старший научный сотрудник ИМБП РАН и постановщик эксперимента Ирина Попова.

– Полное название эксперимента, который проходит по шифром «ЛОР», звучит, как: «Исследование состояния лор-органов, пародонта и твердых тканей зубов у космонавтов в условиях космического полета», — поясняет Попова. — Мы начали его в апреле, когда прилетел нынешний российский экипаж — Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Через два-три дня мы уже провели первый сеанс.

К слову, этот эксперимент родился не на пустом месте. В 2006 году ИМБП, по словам Поповой, уже проводил исследование под кодовым названием БИМС (Бортовая интегрированная медицинская система), которое было посвящено изучению лор-органов, кожных покровов и частично — стоматологии. В нем специалисты впервые отрабатывали методики, аппаратуру. Все это показало свою эффективность. В процессе того эксперимента довелось даже по-настоящему полечить зубы и уши нашим космонавтам на борту.

Теперь по результатам прежнего эксперимента появилось более узкопрофильное оборудование для лечения лор-органов и пародонта (комплекса тканей, окружающих зубы, самих зубов, слизистой рта).

В «ЛОРе» впервые используется только российское оборудование и свое же программное обеспечение.

– Наверняка, у американцев тоже есть подобное оборудование?

– Есть. Но наше не хуже, а некоторые его компоненты даже превосходят западные аналоги. Например, интерфейс нашей программы гораздо удобнее, мы делали его сами с учетом того, чтобы космонавтам было интересно, просто и понятно с ним работать.

– Расскажите, как космонавт может сам себя обследовать?

– С учетом того, что в последнее время наши ребята могут летать по одному, мы действительно обновили систему с расчетом на самостоятельное обследование полости рта, горла, носа и уха. Аппаратура, как в кабинете обычного лор-врача, снабжена хорошей светодиодной подсветкой. То, что «видит» камера, появляется на мониторе. Только не в обычном масштабе, а в увеличенном, чтобы видно было все возможные нюансы. Видеофайл и снимки предположительно пострадавших органов тут же отправляются на Землю. В случае выявленной патологии космонавту на борт по закрытому каналу незамедлительно отправляется письмо с рекомендацией по поводу того, какие лекарства надо извлечь из бортовой аптечки и полечиться.

– Как часто экипаж прибегает к системе в полете?

– Согласно плану эксперимента, это должно происходить примерно раз в месяц. Но в случае, если член экипажа почувствует какой-то дискомфорт, воспаление, он должен обследоваться незамедлительно. Когда в предыдущие годы мы только отрабатывали стоматологическую самопомощь, экипаж очень часто пользовался аппаратно-программной системой, чтобы рассматривать свои зубы. Хорошо, что они честно мне в этом признались в разговоре, и мы вовремя отправили на орбиту запасную галогеновую лампу.

– Насколько часто и почему страдают зубы и пародонт в условиях космического полета?

– Зубы и пародонт очень зависят от состояния всей костной системы, которая, как известно, одной из первых страдает в условиях невесомости. Поэтому чаще, чем на Земле, нарушается эмаль, выпадают пломбы, возникает кариес.

– Космонавты могут даже пломбировать себе зубы?

– Раньше в укладке был пломбировочный материал. Теперь это не приветствуется, все-таки закрытие полости зуба, выполненное не профессионалами, чревато воспалением.

Эксперимент рассчитан на несколько лет — до 2024 года. Если программа по обслуживанию С будет продлена, то будет продолжен и «ЛОР».