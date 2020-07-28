Как сообщает NASA, после доставки нового оборудования на Международную космическую станцию космонавты возобновили поиск источника токсичного бензола, замеры провели в российском и американском модулях.

Чтобы помочь экипажу найти токсичный источник на С доставили американские газоанализаторы Drager и тест-пластинки.

В апреле на С зафиксировали повышенную концентрацию в воздухе бензола. Однако в «Роскосмосе» пояснили, что концентрация не превышает предельно допустимую норму, угрозы для экипажа нет. Источник бензола до сих пор не найден.