Прибывающие из неблагополучных районов туристы проходят усиленный двойной контроль в связи с угрозой распространения нового типа коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Во всех пунктах пропуска через государственную границу России проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что все прибывшие из Китая туристы с симптомами ОРВИ изолируются и проходят лабораторное исследование «на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию».

Ранее сообщалось, что все авиарейсы из международного аэропорта в китайском городе Ухань в Москву отменены из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.

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