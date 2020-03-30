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В пресс-службе компании ВГТРК рассказали, что передача "60 минут" частично заменена сериалами, сообщает "Подъем".

Эта сетка вещания сохранится как минимум до конца недели.

«Уходит дневной выпуск, и на 1,5 ч. увеличивается вечерний. Соответственно, вместо дневного будут сериалы. Все остальные программы — «Вести», Брилев, Киселев, Соловьев — выходят в прямом эфире, без зрителей, в обычном штатном режиме», — рассказали в компании, не уточнив причин такого решения.

Информационная программа «60 минут» выходит по будням в дневном и вечернем эфире. В рамках шоу ведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов обсуждают с гостями студии актуальные события России и мира.

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