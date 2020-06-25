Девятилетняя девочка потеряла сознание в булочной на острове Родос в Греции из-за голода, когда ждала с матерью хлеб, сообщает телеканал Open.

Происшествие вызвало волну сочувствия и беспокойства по всей стране.

Мать девочки работала в отеле, но уже несколько месяцев является безработной из-за пандемии и оказалась в очень сложном финансовом положении, рассказал президент ассоциации гостиничных служащих Родоса Танасис Стамулис.

По его словам, женщина воспитывает двоих детей одна.

Гостиницы на острове остаются закрытыми, и никто не знает, будут ли они, сколько и на каких условиях работать и сколько сотрудников в конечном итоге будут заняты, сказал он. «Ситуация трагическая. Люди распродают свои вещи. Родос — мертвый город. Никакого движения. Особенно вечером все мертво», — сказал Стамулис и добавил, что количество безработных в общественном питании и туристической индустрии на острове в настоящее время оцениваются в 40 тысяч человек. На Родосе проживает порядка 115 тысяч человек.

«Только 10-15% отелей будут открыты. Министр труда должен выделить людям специальную компенсация, чтобы им жить дальше», — сказал он.

София Мания из благотворительной ассоциации «Айя-София» на Родосе сказала Open, что ассоциация связалась с женщиной и включила ее в свою программу. «Она не просит денег, она хочет еды для своих детей и работу. Ассоциация ищет ей работу», — сказала Мания.

Издание «Прото тема» пишет, что девочка потеряла сознание от запаха горячего хлеба. «У нас нечего было поесть», — пояснила женщина, когда владелец булочной предложил им воду, сок и что-нибудь из еды.

Женщина рассказала изданию, что отель, в котором она работала, был закрыт, и никто не знает, когда он откроется из-за коронавируса. В прошлом году женщина работала, получая 1000 евро в месяц, и могла содержать двоих детей-близнецов. Весной она получила пособие в 800 евро, но оно закончилось. В профсоюзе обещали помощь в 533 евро, но только 1 июля. Еще положено пособие на детей в 168 евро, сказала женщина. Она обратилась ко всем 300 членам парламента Греции с вопросом — могут ли они воспитывать своих детей на 168 евро, получая их раз в два месяца, пишет издание.