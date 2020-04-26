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На вывозной рейс из вьетнамского города Камрань в Новосибирск и Иркутск смогут попасть все желающие россияне, а не только сибиряки, сообщило генконсульство России в Хошимине.

«На рейс № SBI5784 Камрань — Новосибирск — Иркутск, который вылетает 27 апреля 2020 года в 9.05 (местное время), смогут попасть все граждане России», — сообщило генконсульство в своем Telegram-канале. Там также призвали всех желающих вылететь из Вьетнама срочно регистрироваться на сайте gosuslugi.ru.

Ранее предполагалось, что на этом рейсе смогут вылететь только жители Сибирского федерального округа.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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