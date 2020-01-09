СПОРТ

На репетиции открытия Юношеской Олимпиады в Лозанне разбилась российская фигуристка

12:36 09/01/2020

На репетиции открытия III Юношеских Олимпийских игр в Лозанне упала с высоты 4,5 метра российская фигуристка, сообщает The Sun.

По данным издания, инцидент произошел на одной из ледовых арен. 35-летняя фигуристка, имя которой не называется, во время репетиции упала с высоты на каток. Спортсменка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Швейцарские правоохранители осмотрели место происшествия. Полиция не обнаружила в конструкциях неисправности и предполагает, что спортсменка упала из-за того, что потеряла равновесие на кольцевой металлической системе.

По факту случившегося проводится дополнительная проверка, возбуждено уголовное дело. Правоохранители отмечают, что 35-летняя фигуристка в последние годы проживает в Германии.



