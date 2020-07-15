Правоохранители пришли с обысками на одно из предприятий госконцерна «Укроборонапром» по делу о незаконной реализации взрывчатых веществ преступной группировкой, всего у ее предполагаемых участников проводится 25 обысков в пяти регионах страны, сообщила в среду пресс-служба офиса генпрокурора страны.

«По данным следствия, в преступную группировку входили жители Сумской, Херсонской, Полтавской, Львовской областей и города Киева. Проведен комплекс негласных следственных (розыскных) действий, в том числе оперативную закупку взрывчатого вещества — 25 килограммов пороха.

«Проводятся 25 обысков в пяти областях Украины, в том числе на одном из предприятий государственного концерна «Укроборонпром» и других частных предприятиях-посредниках, а также по месту жительства девяти членов преступной группировки, гаражных и складских помещениях, транспортных средствах. Во время обысков изъяли более 200 килограммов пороха и служебную документацию с черновыми записями о незаконном сбыте пороха в течение последних трех лет, а также наличные средства в сумме свыше 100 тысяч гривен (3,7 тысячи долларов — ред.) и 23 тысячи долларов США», — говорится в сообщении.

По результатам проведения обысков будет решаться вопрос о задержании участников группировки, предоставлении им статуса о подозреваемых и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело возбуждено по статье «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» (наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет).

Пресс-служба Нацполиции Украины, в свою очередь, сообщила, что во время обысков было изъято более 0,5 тонны взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и оборудования для их изготовления. Также изъяты денежные средства и документы, с помощью которых злоумышленники легализовали списания взрывчатых веществ на государственных предприятиях.

«Только за последние восемь месяцев злоумышленники незаконно сбыли более четырех тонн взрывчатого вещества, получив около 4 миллионов гривен нелегального дохода (почти 150 тысяч долларов — ред.)», — уточнили в полиции.