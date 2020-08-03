Американца Джастина Сталлера укусила акула на отдыхе с семьей на архипелаге Флорида-Кис, сообщило USA Today.

Мужчина во время купания увидел среди камней маленькую рыбу и решил перенести ее подальше от резвившихся рядом детей. В этот момент к нему подплыла лимонная акула и напала на него.

Его родные и друзья узнали о случившемся только когда Сталлер выбрался на лодку и закричал. Они обнаружили у него 15-сантиметровую рану от укуса и отвезли его в больницу.

Мужчина признается, что ему очень повезло – акула не задела кость, поэтому он потерял мало крови.

«Я на акулу зла не держу. Меня больше расстроило, что я не мог купаться на следующий день», — приводит издание его слова.

Также отмечается, что ранее Сталлер пережил нападение аллигатора и укус паука.