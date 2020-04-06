На поддержку семей с детьми будет направлено почти 200 млрд рублей. Об этом 6 апреля в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«В целом на поддержку семей с детьми будет направлено почти 200 млрд руб., потому что 140 млрд — это только размер выплат, которые предполагаются семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет», — сказал он.

Кроме того, около 65 млрд руб. будет выделено на пособия по безработице и измененный порядок оплаты больничных.

«Еще отмечу выплату, которая будет направлена на поддержку граждан, обратившихся в центры занятости. Это так называемые пособия по безработице. Это порядка 30 миллиардов рублей. И порядка 35 миллиардов рублей будет направлено на измененный порядок оплаты больничных листов», — добавил Котяков.

25 марта президент России Владимир Путин выступил с официальным обращением к нации из-за распространения коронавируса в стране. В своем послании он предложил целый блок мер, направленных на поддержку граждан и предпринимательского сообщества.

Путин объявил о планах приравнять минимальный больничный к уровню МРОТа, увеличить пособия по безработице и ввести кредитные каникулы для тех, чьи доходы сократились на 30%.

2 апреля глава кабмина утвердил порядок оформления больничных и выплаты пособий по временной нетрудоспособности для лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции из-за коронавируса. Больничные листы будут формироваться с 6 по 19 апреля на 14 календарных дней в виде электронного документа, выплаты будут осуществляться единовременно на седьмой день со дня оформления электронного больничного.

Расходы на увеличение оплаты больничных до МРОТа ранее подсчитали в Минтруде.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России за сутки было зарегистрировано 954 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число заразившихся в стране составило 6343, всего умерли от инфекции 47 человек. Случаи зафиксированы в 80 регионах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.