Полиция штата Южная Каролина (США) заявила, что на одном из пляжей посетители обнаружили небольшого аллигатора, сообщает UPI.

We had an unusual visitor to the beach a little while ago. He was wrangled up by our resident "Gator Lady". As a healthy juvenile he will be released into a natural habitat. pic.twitter.com/bI0R0AgZRH — Pawleys Island PD (@PawleysIslandPD) July 28, 2020

Департамент полиции города Полейз разместил в соцсетях видео, на котором отдыхающие на одном из пляжей города запечатлели маленькую рептилию. Она вышла из воды и по песку направилась к жилым районам.

«У нас был необычный посетитель на пляже некоторое время назад», — говорится в сообщении.

Животное поймали. Офицеры сообщили, что его выпустят в естественную среду обитания.